POL-FR: Teningen: Einbruch in Bistro - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag 12./13.09.2024, hat die Polizei in Lörrach und Weil am Rhein drei mutmaßlich alkoholisierte Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 17:15 Uhr konnte bei einer Fahrzeugkontrolle in der Kreuzstraße in Weil am Rhein eine deutliche Alkoholisierung bei einem 69-jährigen Autofahrer erkannt werden. Eine Überprüfung mit einem Alcomaten ergab rund 1,6 Promille. Kurz ...

