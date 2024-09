Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall zwischen Lkw und Pkw auf der A 98 - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten kam es am Donnerstag, 12.09.2024, gegen 16:50 Uhr, auf der A 98 in Höhe der Anschlussstelle Kandern. Der Verkehr hatte sich aufgrund einer Baustelle in Fahrtrichtung Weil am Rhein gestaut. Ein 53 Jahre alter Sattelzugfahrer musste deshalb abbremsen, ein folgender 32 Jahre alter Autofahrer fuhr auf. Alle vier Insassen im Auto kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Zwei im Fond mitfahrende 43 und 50 Jahre alte Männer erlitten leichte Verletzungen. Beide dürften nicht angeschnallt gewesen sein. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 15000 Euro. Der Sachschaden am Sattelzug liegt bei rund 10000 Euro. Bis zur Bergung des Autos war die Unfallstelle einspurig passierbar.

