POL-FR: Lörrach: Mutmaßlicher Ladendieb verletzt zwei Ladendetektive leicht

Am Donnerstag, 12.09.2024, kurz nach 14:00 Uhr, hat ein mutmaßlicher Ladendieb in einem Modegeschäft in der Innenstadt von Lörrach zwei Ladendetektive leicht verletzt. Der 38-jährige Tatverdächtige soll zwei Kleidungsstücke in einen Rucksack gepackt haben. Ohne zu bezahlen wollte er das Geschäft verlassen. Er wurde jedoch von zwei Detektiven angesprochen. Der Tatverdächtige soll zu fliehen versucht haben. Gegen das Festhalten setzte er sich zur Wehr, soll die beiden Detektive geschlagen und auch getreten haben. Die Männer wurden dabei leicht verletzt. Der Tatverdächtigte wurde der Polizei übergeben.

