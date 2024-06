Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Unbekannte brechen in Rohbau eines Mehrfamilienhauses ein und entwenden diverse Gegenstände - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (18./19.06.2024) ist es in der Barmstedter Straße in der Nähe zur Einmündung Landesstraße 210 zu einem Einbruch in einen Rohbau eines Mehrfamilienhauses gekommen, bei dem eine unbekannte Täterschaft diverse Werkzeuge und Arbeitsmaterialen entwendete.

Die Tat geschah in einem Zeitraum von 18:00 Uhr bis ungefähr 07:00 Uhr des Folgetages. Der Rohbau stand kurz vor der Fertigstellung und es befanden sich neben den Werkzeugen auch schon diverse Sanitär- und Elektroinstallationen, wie Duscharmaturen, WC-Sitze und Steckdosenleisten, im Gebäude. Auch bereitgelegte Bodenbeläge wurden entwendet.

Die entwendeten Gegenstände konnten bisher noch nicht abschließend benannt werden. Der Schaden dürfte sich jedoch nach vorläufigen Schätzungen auf einen hohen vierstelligen Eurobetrag belaufen.

Aufgrund der Vielzahl der mitgenommenen Gegenstände kann davon ausgegangen werden, dass die unbekannte Täterschaft sich während der Tatausführung für längere Zeit im Gebäude aufhielt.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mitteilung, wenn jemand verdächtige Personen oder Geräusche in der tatbetroffenen Nacht auf dem Baustellengelände wahrgenommen hat.

Sachdienliche Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 04551-884-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell