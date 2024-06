Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Polizei ermittelt in zwei Fällen von Pkw-Diebstahl und sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (18.06.2024 auf den 19.06.2024) ist es zu gleich zwei Pkw-Diebstählen gekommen.

In einem Fall wurde zwischen 20.45 Uhr und 06.30 Uhr ein Pkw-Renault-Traffic mit Segeberger Kennzeichen entwendet. Das Fahrzeug mit einem Wert von ca. 23.000,- Euro stand ordnungsgemäß verschlossen am Fahrbahnrand im Ahrensweg. Hinweise zur Tat konnten in der unmittelbaren Umgebung des Abstellortes nicht erlangt werden.

Eine weitere Tat ereignete sich in der Fritz-Reuter-Straße. Hier wurde in der Zeit von 21.00 Uhr bis 06.00 Uhr ein roter Pkw-Mitsubishi-Outlander mit Segeberger Kennzeichen gestohlen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Plug-in-Hybrid. Der Wert wurde mit ca. 34.000,- Euro angegeben. Auch in diesem Fall stand das Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen am Fahrbahnrand.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen.

Die Ermittler suchen Zeugen, die in der Tatnacht bzw. auch an den vorherigen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und nehmen sachdienliche Hinweise unter 04101 2020 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell