LPI-G: Auf frischer Tat

Altenburg (ots) - Rositz: Am 07.05.2024 wurde gegen 07:30 Uhr eine Sachbeschädigung an Wahlplakaten bei der Polizei Altenburger Land angezeigt. Unbekannte Täter hatten zuvor zwei Wahlplakate von zwei Parteien an der Bundesstraße am Ortseingang Rositz angezündet und zerstört. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land unter der Bezugsnummer 0116972/2024 in Verbindung zu setzen. (CS) ...

