Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl/Rosendahler fällt auf Messenger-Betrug herein

Coesfeld (ots)

Zwei betrügerische Überweisungen tätigte ein Rosendahler, nachdem seine angebliche Tochter zuvor über eine SMS-Nachricht zu ihm Kontakt aufgenommen hatte. Die weitere Kommunikation erfolgte über den Messengerdienst WhatsApp mit der geänderten Rufnummer. In der Nachricht gab die angebliche Tochter an, dass sich ihre Rufnummer geändert habe. Deshalb könne sie derzeit keine Überweisungen vornehmen und bat ihren Vater dies für sie zu erledigen. Dieser Bitte kam der Vater nach. Später stellte er fest, dass es sich nicht um seine Tochter handelte, die zum ihm Kontakt aufgenommen hatte. Der Betrug ereignete sich am vergangenen Montag (25.03.).

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche. Immer wieder kommt es vor, dass Betrüger auf diese Weise versuchen an Geld zu gelangen. Sollten sie eine solche Nachricht erhalten, erkundigen sie sich bei dem angeblichen Absender oder einem nahen Angehörigen, ob dieser tatsächlich die Nachricht geschickt hat, bevor sie der Forderung nach Überweisungen nachkommen.

