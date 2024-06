Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Falscher Handwerker entwendet Schmuck aus Wohnung - Polizei sucht Zeugen und gibt Verhaltenstipps

Bad Segeberg (ots)

Am Montagmittag (17.06.2024) ist es in der Oberst-von-Stauffenberg-Straße in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu einem Trickdiebstahl durch einen falschen Handwerker gekommen, bei dem Schmuck entwendet wurde.

Gegen 13:30 Uhr gab sich ein Mann als Wasserinstallateur aus und betrat die Wohnung der 86-jährigen Geschädigten. Die Bewohnerin wurde angewiesen, im Badezimmer das laufende Wasser zu beobachten. Nach einigen Minuten verabschiedete sich der vermeintliche Handwerker und verließ die Wohnung in unbekannte Richtung.

Anschließend stellte die Dame das Fehlen von Schmuck wie Ringen und Armband in einem vorläufig geschätzten Gesamtwert von knapp 4.000 Euro fest.

Der Täter wurde als korpulent mit dunkelblonden Haaren und Brille beschrieben. Er trug zum Tatzeitpunkt eine "Monteurs-Kleidung" sowie einen Rucksack und sprach akzentfreies Deutsch.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise, die unter der Rufnummer 04101-202-0 entgegengenommen werden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor diesen Tatbegehungsweisen, denn Trickdiebstahl in Wohnungen ist eine häufige Straftat, von der ältere Menschen betroffen sind.

Alle bekannten Täter-Arbeitsweisen lassen sich auf drei Grundmuster zurückführen:

- das Vortäuschen einer Notlage, die scheinbar eine Hilfeleistung oder Unterstützung durch das Opfer in der Wohnung erfordert.

- das Vortäuschen einer offiziellen Funktion, die den Täter vermeintlich zum Betreten der Wohnung berechtigt

- das Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer, die eine Einladung zum Betreten der Wohnung nahelegt.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zur Wachsamkeit und rät davon ab, Unbekannte in die eigene Wohnung zu lassen.

Im Zweifel holen Sie sich nachbarschaftliche Unterstützung oder melden Sie sich bei der Polizei.

Bei angeblichen Dienstleistern kann es helfen, diese zunächst vor der verschlossenen Tür warten zu lassen. Ein anschließender Anruf bei der Firma sollte über die Echtheit des Mitarbeiters Klarheit schaffen.

Diese und weitere Informationen finden sich auf der Internetseite der Polizeiberatung unter

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Wertvolle Sicherheitstipps für Senioren zu verschiedenen Themen sind dem Bereich der Prävention der Homepage der Landespolizei Schleswig-Holstein unter

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Praevention/Senioren/_artikel/sicherheitstipps_artikel.html

zu entnehmen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell