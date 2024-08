Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - PKW fuhr mit geringer Geschwindigkeit gegen eine Mauer - Fahrer im Krankenhaus

Unna (ots)

Am Samstagmorgen (17.08.2024) kam es gegen 09:00 Uhr auf der Hammer Straße unweit der Einmündung Zechenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 52 jähriger Mann aus Unna war mit seinem PKW stadtauswärts unterwegs. Vermutlich aufgrund eines Schwächeanfalles fuhr er zunächst nach rechts in eine Haltebucht und dann mit geringer Geschwindigkeit nach links über die Gegenfahrbahn und einen Geh- und Radweg gegen eine Grundstücksmauer. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Am Fahrzeug entstand nur geringer Sachschaden. Die Mauer blieb unbeschädigt. Die Unfallaufnahme vor Ort dauerte bis gegen 09:40 Uhr.

