POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Fröndenberg (ots) - Ein bisher unbekannter Täter hat in der Nacht zu Samstag (17.08.2024), gegen 1.05 Uhr, versucht in die Fabrikhalle einer Metallfirma in der Ardeyer Straße einzudringen. Als der Versuch scheiterte, entfernte sich die augenscheinlich männliche Person in unbekannte Richtung. Die Person wird wie folgt beschrieben: schlank, dunkler Kapuzenpullover, dunkle Hose. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise ...

