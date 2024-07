POL-MFR: (749) Tödlicher Verkehrsunfall bei Schnaittach

Ansbach (ots) - Am Montagabend (15.07.2024) zeigte ein Mann mehrfach den Hitlergruß in der Ansbacher Innenstadt. Der erheblich alkoholisierte Tatverdächtige musste in Gewahrsam genommen werden. Gegen 20:00 Uhr teilten Passanten der Polizei mit, dass ein Mann im Bereich der Promenade mehrfach den Hitlergruß zeigte und laut "Sieg Heil" schrie. Eine alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Ansbach traf den ...

