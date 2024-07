Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (748) Auseinandersetzung endete mit Schnittverletzungen - Verdächtiger festgenommen

Nürnberg (ots)

Montagnacht (15.07.2024) zog sich ein Jugendlicher (17) Hinterm Bahnhof bei einer Auseinandersetzung mehrere Schnittverletzungen zu. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen (24) vorläufig fest.

Passanten teilten kurz nach 23:00 Uhr über Notruf mit, dass ein junger Mann mit Schnittverletzungen am Hals am Südausgang des Bahnhofs liegt. Dem soll eine Auseinandersetzung am Nelson-Mandela-Platz vorausgegangen und der Täter geflüchtet sein. Nach Erstversorgung von Notarzt und Rettungsdienst kam der 17-Jährige zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

Im Rahmen der Fahndung nahm eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd am U-Bahnabgang Maffeiplatz einen Verdächtigen (24) auf den die Beschreibung zutraf vorläufig fest. Ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Spurensicherung vor Ort.

Die weitergehenden Ermittlungen übernimmt der Ermittlungsdienst der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd und bittet Zeugen der Auseinandersetzung sich unter der Rufnummer 0911 9482-0 zu melden.

