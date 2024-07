POL-MFR: (746) Hitlergruß gezeigt - Gewahrsam

Rothenburg ob der Tauber (ots) - Am Sonntagnachmittag (14.07.2024) zeigte ein Versammlungsteilnehmer auf dem Marktplatz in Rothenburg ob der Tauber (Lkrs. Ansbach) den Hitlergruß. Im Verlauf der darauffolgenden Maßnahmen ereigneten sich weitere Straftaten gegen polizeiliche Einsatzkräfte. Am Sonntagnachmittag fanden am Marktplatz in Rothenburg ob der Tauber eine Versammlung mit circa 40 Teilnehmern sowie eine ...

mehr