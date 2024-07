Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (744) Hitlergruß gezeigt und Polizeibeamte bedrängt

Rothenburg ob der Tauber (ots)

Am Sonntagnachmittag (14.07.2024) zeigte ein Versammlungsteilnehmer auf dem Marktplatz in Rothenburg ob der Tauber (Lkrs. Ansbach) den Hitlergruß. Im Verlauf der darauffolgenden Maßnahmen ereigneten sich weitere Straftaten gegen polizeiliche Einsatzkräfte.

Am Sonntagnachmittag fanden am Marktplatz in Rothenburg ob der Tauber eine Versammlung mit circa 40 Teilnehmern sowie eine Musikveranstaltung mit gut 600 Teilnehmern statt. Hierbei wurden Einsatzkräfte der Polizei auf einen Teilnehmer der kleineren Versammlung aufmerksam, welcher mehrfach den Hitlergruß zeigte.

Als die Beamten den 71-Jährigen ansprachen, weigerte sich dieser seine Personalien anzugeben, weshalb die Beamten die vorläufige Festnahme erklärten. Umgehend umringten eine Vielzahl weiterer Versammlungsteilnehmer die Polizeibeamten, offenbar in der Absicht die Amtshandlungen zu stören. Hierbei versuchte ein 64-jähriger Mann die vorläufige Festnahme des 71-Jährigen mit Gewalt zu verhindern und verletzte einen Polizeibeamten leicht.

Erst nachdem weitere Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, entspannte sich die Situation. Der 71-jährige Mann muss sich nun wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten.

Gegen den 64-Jährigen wird unter anderem wegen des Verdachts der versuchten Gefangenenbefreiung, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der Körperverletzung ermittelt.

Erstellt durch: Michael Petzold / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell