Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - drei Einbrüche Am Hauptfriedhof

Bergkamen (ots)

Ein bisher unbekannter Täter ist in der Nacht zu Freitag (16.08.2024) in ein Bestattungsunternehmen, eine Steinmetzfirma und in den Lagerraum eines Elektrikers eingebrochen.

Der männliche Täter drang, gegen 4.14 Uhr, in den Gebäudekomplex ein und durchsuchte dort die Räumlichkeiten mehrerer Firmen. Nach ersten Feststellungen entwendete der Täter Bargeld und elektronische Geräte.

Der Täter soll ca. 18 - 25 Jahre alt und sehr schlank sein, weiterhin führte er einen Rucksack mit.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

