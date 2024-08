Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Einbruch in Landmaschinenhandel

Fröndenberg (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Freitag (16.08.2024) in einen Landmaschinenhandel in der Ruhrstraße ein.

Eine Mitarbeiterin bemerkte gegen 6.45 Uhr eine beschädigte Schaufensterscheibe. Die Tatzeit war vermutlich gegen 1.10 Uhr. Angaben zu Diebesgut liegen noch nicht vor.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell