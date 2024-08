Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Jugendlicher

Unna (ots)

Eine 15-jährige Unnaerin ist am Dienstagnachmittag (13.08.2024) auf der Wilhelminenstraße angefahren worden.

Nach Angaben der Geschädigten fuhr sie gegen 16.30 Uhr mit ihrem Rad auf der Straße in Richtung Zechenplatz und blieb an der Kreuzung Friedrichstraße am Fahrbahnrand stehen. Sie stand links neben ihrem Rad und wollte sich für die Weiterfahrt auf ihrem Handy orientieren, als ein Fahrzeug aus der Friedrichstraße kam und sie anfuhr. Dadurch sei sie auf der Motorhaube gelandet und anschließend zu Boden gefallen.

Als sie wieder aufstand, sah sie den PKW davonfahren. Ihr Rad stand unbeschädigt am Fahrbahnrand.

Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen flachen, grauen Mercedes mit seitlichen schwarzen Streifen gehandelt haben.

Hinweise zum Unfall oder dem beteiligten Fahrzeug/Fahrzeugführer bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

