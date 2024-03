PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Bei Streit Tierabwehrspray eingesetzt +++ Diesel aus Baumaschine gestohlen +++ Wiederholt plattgestochene Reifen +++ Betrunken gegen Anhänger gefahren und geflohen +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Bei Streit Tierabwehrspray eingesetzt, Limburg, Schaumburger Straße, Montag, 11.03.2024, 21:45 Uhr

(wie) Am Montagabend kam es bei einem Streit zweier Frauen in Limburg zum Einsatz von Tierabwehrspray. Die Polizei wurde gegen 21:45 Uhr in die Diezer Straße gerufen, da dort eine Frau über Schmerzen nach dem Einsatz von Reizgas klagte. Eine Streife traf die Anruferin an, sie hatte deutlich gerötete Augen. Die 22-Jährige war offenbar mit einer 32-Jährigen in der Schaumburger Straße in Streit geraten. Während des Streitgespräches soll dann Tierabwehrspray eingesetzt worden sein. Eine weitere Streife konnte die 32-Jährige auf einem Parkplatz in der Innenstadt ausfindig machen und vorläufig festnehmen. Auch bei ihr war sichtbar, dass sie Tierabwehrspray abbekommen hatte. Beide Frauen beschuldigten sich gegenseitig das Reizgas eingesetzt zu haben, beide hatten Tierabwehrspray bei sich. Die Streifen nahmen die Kontrahentinnen mit zur Dienststelle, stellten die Sprays sicher und ordneten Blutentnahmen an, da die Frauen unter Alkohol- und Drogeneinfluss standen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften sie einzeln und nacheinander die Dienststelle wieder verlassen. Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurden eingeleitet. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Diesel aus Baumaschine gestohlen,

Waldbrunn, Feldgemarkung, bis Montag, 11.03.2024, 17:00 Uhr

(wie) In den letzten Tagen haben Unbekannte Diesel aus einer abgestellten Baumaschine gestohlen. Die Täter begaben sich zu einem auf einem Feldweg zwischen Ellar und Hausen abgestellten Bagger und hebelten dessen verschlossenen Tankdeckel auf. Aus dem Tank wurden dann circa 300 Liter abgezapft. Wie das Diebesgut anschließend abtransportiert wurde, ist unbekannt. Aufgrund des Gewichts des Diebesgutes ist davon auszugehen, dass die Täter ein Kraftfahrzeug nutzten. Die Kriminalpolizei nimmt unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 Hinweise entgegen.

3. Vandalismus an PKW,

Weinbach-Edelsberg, Wegscheide, Freitag, 08.03.2024, 14:00 Uhr bis Montag, 11.03.2024, 05:00 Uhr

(mt)Am vergangenen Wochenende wurde in Edelsberg ein Fahrzeug, welches in der Straße "Wegscheide" geparkt war, von unbekannten Vandalen auf der Beifahrerseite zerkratzt sowie der linke Außenspiegel beschädigt. Der Schaden beziffert sich auf circa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 entgegen.

4. Wiederholt plattgestochene Reifen,

Selters - Eisenbach, Grabenstraße, Montag, 11.03.2024 14:43 Uhr

(mt)Unbekannte haben am Montag in Selters wiederholt den Reifen eines PKW plattgestochen.

Ein 50-Jähriger stellte am Montag an seinem schwarzen VW Tuareg in der Grabenstraße einen platten Reifen fest. In der Werkstatt wurde daraufhin ein Gegenstand im Reifen gefunden. Tatsächlich kam es bereits in der Vergangenheit zu Beschädigungen durch Schrauben oder Nägel an Fahrzeugen des Geschädigten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 entgegen.

5. Versuchter Diebstahl von hochwertigem Werkzeug, Beselich, Bundesstraße 49, Freitag, 08.03.2024 16:00 Uhr bis Montag, 11.03.2024, 08:00 Uhr

(mt)Unbekannte schlugen zwischen Freitag und Montag in Beselich die Heckscheibe an einem Baustellenfahrzeug ein, um an Werkzeug zu gelangen.

Am vergangenen Wochenende wurde an einem Baustellenfahrzeug, welches auf Höhe der Deponie an der Bundestraße 49 geparkt war, die Heckscheibe eingeschlagen, um an Werkzeug zu gelangen. Allerdings hatten die Diebe keinen Erfolg und mussten unverrichteter Dinge wieder abziehen. Nichtsdestotrotz himterlieüßen sie einen Sachschaden in Höhe von circa 300 Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06436) 9140-0

6. Betrunken gegen Anhänger gefahren und geflohen, Weilburg-Kubach, Friedenbachstraße, Dienstag, 12.03.2024, 05:30 Uhr

(wie) Am frühen Dienstagmorgen hat ein unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehender Autofahrer einen Unfall verursacht und floh danach von der Unfallstelle. Ein Zeuge verständigte gegen 05:30 Uhr die Polizei, da ein schwarzer Renault Clio in der Friedenbachstraße gegen einen abgestellten Lkw-Anhänger gefahren war. Der Fahrer flüchtete danach zu Fuß von der Unfallstelle. Eine Streife konnte den 55-Jährigen an seiner Wohnanschrift ausfindig machen. Er hatte zu dem Unfall passende Verletzungen im Gesicht und stand offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Daher nahmen die Beamten den 55-Jährigen fest und brachten ihn zur Dienststelle. Dort wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt und ein Arzt entnahm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe. Der stark beschädigte Renault musste abgeschleppt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 55-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell