PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Weiterer Radlader gestohlen +++ In Wohnhaus eingebrochen +++ Häusliche Gewalt eskaliert +++ An Anhänger zu schaffen gemacht und mit Schreckschusswaffe geschossen +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Weiterer Radlader gestohlen,

Merenberg, Daimlerstraße, Donnerstag, 07.03.2024, 17:00 Uhr bis Freitag, 08.03.2024, 07:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist nach dem Diebstahl zweier Radlader in Limburg auch in Merenberg ein ähnlicher Teleskoplader entwendet worden. Bisher Unbekannte hatten sich zu dem Firmengelände eines Gerüstbauers in der Daimlerstraße begeben und dort im Schutze der Dunkelheit das Zufahrtstor aufgebrochen. Von dem Grundstück entwendeten die Täter dann auf unbekannte Art und Weise einen rot lackierten Teleskoplader der Marke "Manitou" im Wert von knapp 60.000 EUR. Mit dem Arbeitsgerät entfernten sich die Diebe in Richtung Benzstraße. Wie der weitere Abtransport des Diebesgutes vonstattenging, ist nicht bekannt. Eine Verladung der Arbeitsmaschine auf einen Tieflader ist aber wahrscheinlich. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise. Wer hat in der Nacht in Merenberg verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist der beschriebene Telekoplader aufgefallen?

2. In Wohnhaus eingebrochen,

Mengerskirchen, Bierwiese, Freitag, 08.03.2024, 11:20 Uhr bis 15:20 Uhr

(wie) Am Freitag ist in ein Wohnhaus in Mengerskirchen eingebrochen worden. Eine 38-Jährige hatte das Einfamilienhaus in der Straße "Bierwiese" am Vormittag verlassen. Als sie am Nachmittag nach Hause zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die Eingangstür offenstand. Unbekannte Täter hatten sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude verschafft und das Innere durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen ist nichts entwendet worden. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur. Die Kriminalpolizei nimmt unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 Hinweise entgegen.

3. Motorroller gestohlen,

Beselich-Schupbach, Eschenauer Straße, Donnerstag, 07.03.2024, 14:00 Uhr bis 23:00 Uhr

(wie) In Schupbach ist am Donnerstag ein Motorroller aus einer Garage entwendet worden. Wie der Polizei erst am Sonntag bekannt wurde, hat ein bisher Unbekannter den schwarzen Motorroller aus einer Garage in der Eschenauer Straße entwendet. Offenbar war der Täter mit dem Zweirad aber nur bis zur Krüsmannstraße gekommen, wo er sein Diebesgut stehen ließ. Ein Anwohner hatte noch am späten Donnerstagabend mit dem Täter auf der Straße gesprochen, dieser gab dabei an, eine Panne mit dem Roller zu haben. Am Sonntag verständigte schließlich ein weiterer Anwohner die Polizei, da der seit Tagen abgestellte Roller ihm verdächtig vorkam. So konnte schließlich die Verbindung zu dem Diebstahl hergestellt und der Besitzer informiert werden. Der unbekannte Dieb wurde als 16 bis 17 Jahre alt und schlank mit kurzen dunklen Haaren beschrieben. Bekleidet war er mit einem Sweatshirt und einer Jeans. Hinweise werden unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 erbeten.

4. Häusliche Gewalt eskaliert,

Hadamar, Siegener Straße, Sonntag, 10.03.2024, 08:10 Uhr

(wie) Am Sonntagmorgen kam es bei einer körperlichen Auseinandersetzung im häuslichen Umfeld in einer Wohnung in Hadamar zu einer Verletzung mit einem Messer. Die Polizei wurde gegen 08:10 Uhr in die Siegener Straße gerufen, da es dort zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau gekommen sein soll. Die Beamten trennten die Beteiligten aus der Wohnung und stellten bei der Sachverhaltsaufnahme eine Stichverletzung bei dem 28-jährigen Mann fest. Dieser wurde daraufhin vom Rettungsdienst untersucht und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Offenbar hatte es in den Morgenstunden eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen dem Mann und der stark alkoholisierten 33-jährigen Frau gegeben. Hierbei soll diese dann auch mit einem Messer zugestochen haben. Die Polizei ermittelt wegen wechselseitiger und gefährlicher Körperverletzung.

5. An Anhänger zu schaffen gemacht und mit Schreckschusswaffe geschossen, Waldbrunn-Fussingen, Oberstraße, Sonntag, 10.03.2024, 15:00 Uhr

(wie) In Fussingen haben sich zwei Jugendliche an einem abgestellten Anhänger zu schaffen gemacht, als sie darauf angesprochen wurden, fielen Schüsse aus einer Schreckschusswaffe. Ein Anwohner hatte gegen 15:00 Uhr beobachtet, wie zwei Jugendliche an einem abgestellten Anhänger in der Oberstraße unbefugt hantierten. Als er diese aus einiger Entfernung darauf ansprach, kam es zu einem Wortgefecht, in dessen Verlauf einer der beiden eine Schusswaffe zog und mehrfach schoss. Anschließend flohen die Jugendlichen mit einem E-Scooter in Richtung Waldernbach. Eine Streife entdeckte einen solchen Elektroroller wenig später zwischen Fussingen und Lahr und stoppte den Fahrer zur Kontrolle. Der 21-Jährige konnte als Beteiligter der Auseinandersetzung identifiziert werden, die Beamten fanden eine Schreckschusswaffe in seiner Jacke. Da der Mann zudem ohne Versicherung fuhr und unter Drogeneinfluss stand, wurde er festgenommen. Nach einer Blutentnahme und weiteren polizeilichen Maßnahmen durfte der 21-Jährige die Dienststelle wieder verlassen. Die Waffe und einen Joint stellten die Polizisten sicher. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Am späteren Abend wurden der Polizei darüber hinaus zwei aufgebrochene Anhänger an anderer Stelle in der Fussinger Oberstraße gemeldet. Aus diesen wurde offenbar nichts entwendet, es entstand aber ein Sachschaden in Höhe von circa 600 EUR. Die Polizei ermittelt, ein Zusammenhang mit dem Fall des Festgenommen wird geprüft. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Autobahnpolizei

1. Bei Auffahrunfall verletzt,

Brechen, Bundesautobahn 3, Samstag, 09.03.2024, 10:00 Uhr

(wie) Am Samstagvormittag ist bei einem Auffahrunfall auf der A 3 bei Brechen ein Mann verletzt worden. Der 77-Jährige befuhr mit einem VW die A3 auf dem mittleren der drei Fahrstreifen in Richtung Köln, als vorausfahrende Pkw verkehrsbeding bis zum Stillstand abbremsen mussten. Dies bemerkte der Mann offenbar zu spät und prallte gegen das Heck eines Audi, der dadurch noch gegen einen Mercedes Sprinter geschoben wurde. Bei der Kollision wurde der 77-Jährige verletzt, weshalb der Rettungsdienst ihn in ein Krankenhaus brachte. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf über 11.000 EUR.

2. Unfall nach medizinischem Notfall,

Brechen, Bundesautobahn 3, Samstag, 09.03.2024, 10:00 Uhr

(wie) Ein medizinischer Notfall war am Samstagvormittag Ursache eines Unfalls auf der A 3 bei Brechen. Auf der Anfahrt zu dem Auffahrunfall mit Verletzten bemerkte die Streife der Autobahnpolizei einen verunfallten Peugeot an der Mittelleitplanke. Eine Ersthelferin hatte bereits eine bewusstlose Frau aus dem Fahrzeug gezogen. Nachdem die Fahrerin in die stabile Seitenlage gebracht wurde, erlangte sie das Bewusstsein wieder. Der verständigte Rettungsdienst übernahm die medizinische Versorgung der Frau und brachte sie in ein Krankenhaus. Nach Zeugenaussagen war sie zuvor plötzlich und ohne Fremdeinwirkung gegen die Mittelschutzplanke gefahren. Die Polizei ließ den leicht beschädigten Peugeot abschleppen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell