PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Verfassungsfeindliche Parolen und Gesten während Feierlichkeit, Weilburg, Kampweg, Donnerstag, 29.02.2024 bis Freitag, 01.03.2024

Limburg (ots)

(fh)Am Freitag, den 08.03.2024 wurde die Polizeistation Weilburg über einen Vorfall während einer Feier in Weilburg informiert und leitete daraufhin Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein. Die Taten selbst sollen sich bereits in der Nacht zum 01.03.2024 ereignet haben. An dem besagten Abend fand in den Räumlichkeiten des Forstamtes Weilburg eine angemeldete Feier statt. Dabei kam es ersten Ermittlungen zufolge in dem Gebäude zu diversen Sachbeschädigungen. Darüber hinaus besteht gegen einige der Teilnehmer der Veranstaltung der Verdacht, verfassungswidrige Parolen skandiert und verbotene Handzeichen gezeigt zu haben. Auch könnte es während der Feier zum Abspielen von in Deutschland indizierter Musik gekommen sein.

Nach Bekanntwerden des Sachverhaltes am Freitag wurden durch die zuständige Kriminalpolizei der Polizeidirektion Limburg-Weilburg umgehend Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der vermeintlichen Taten, eingeleitet. Diese dauern aktuell an.

