Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Videoüberwachung führt zur Identifizierung eines Täters

Saarbrücken (ots)

In den zurückliegenden Wochen kam es im Bereich des Hauptbahnhofs Saarbrücken zu mehreren Diebstählen sogenannter E-Scooter. Beamte der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken werteten daraufhin die Aufzeichnungen der im Bereich des Bahnhofsvorplatzes installierten Videoüberwachungsanlage aus. Hierbei konnte der Tathergang eines Falles nachvollzogen werden, wobei die Identität des männlichen Täters zunächst im Verborgenen blieb. Dies änderte sich am vergangenen Wochenende, als ein Mann durch sein auffälliges Verhalten im Bereich der Fahrrad- und Rollerabstellplätze die Aufmerksamkeit einer Streife auf sich lenkte. Bei dessen Kontrolle konnte einer der Polizisten ihn unmittelbar als den in den Videoaufzeichnungen dokumentierten Täter wiedererkennen. Nach erfolgter Mitnahme zur Dienststelle wurde die Identität des 24-Jährigen zweifelfsfrei festgestellt. Hierbei kam eine Fahndungsausschreibung der Staatsanwaltschaft Saarbrücken, die sich wegen eines zurückliegenden besonders schwerer Fall des Diebstahls für den Aufenthaltsort des afghanischen Staatsangehörigen interessierte, zu Tage. Bei der anschließenden Durchsuchung des mitgeführten Rucksacks wurden zwei Zangen festgestellt werden. Diese wurden eingehalten, da sie eventuell als Tatwerkzeug zur Anwendung gekommen sein könnten. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der junge Mann auf Entscheidung der Staatsanwaltschaft auf freien Fuß belassen. Unabhängig hiervon wird er sich wegen des besonderes schweren Fall des Diebstahls verantworten müssen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell