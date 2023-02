POL-SU: WhatsApp-Betrüger erbeuten knapp 10.000 Euro

Lohmar (ots) - Am Freitag (17. Februar) wurde einer 79-jährigen Frau aus Lohmar das Portemonnaie gestohlen. Die Seniorin befand sich gegen 13:00 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft an der Wahlscheider Straße in Lohmar. Die Geldbörse lag in ihrem Einkaufsstoffbeutel, den sie am oberen Bereich geschlossen festhielt. Nach rund einer halben Stunde wunderte sich die Seniorin über das geringe Gewicht ihres Einkaufsbeutels. ...

