Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Exhibitionist zeigte sich im Stadtwald

Werne (ots)

Ein bisher unbekannter Mann kam am Sonntag (11.08.2024) gegen 10.50 Uhr einer 53-jährigen Frau aus Werne im Stadtwald entgegen.

Mit einer Hand schob er sein Fahrrad, mit der anderen manipulierte er an seinem aus der Hose hängenden Geschlechtsteil.

Als die Frau ihn ansprach, flüchtete er mit seinem Rad in unbekannte Richtung.

Der Exhibitionist wird wie folgt beschrieben:

- etwa 185 cm groß - etwa 25 Jahre alt - blonde kurze Haare (Undercut) - 3-Tage-Bart - bekleidet mit blauem T-Shirt und kurzer Hose - führte "normales" Herrenfahrrad mit sich

Hinweise zur Person bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell