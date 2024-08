POL-UN: Holzwickede - Warnung vor Lebensgefahr

Kamen (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Mittwoch (07.08.2024) einen an der Friedhofstraße abgestellten weißen Toyota Auris. An dem Fahrzeug waren zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen UN-MB 7776 angebracht. Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Auris bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de . Redaktionelle Rückfragen bitte an: ...

mehr