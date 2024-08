Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Zeugen nach Entwendung eines Toyotas gesucht

Kamen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Mittwoch (07.08.2024) einen an der Friedhofstraße abgestellten weißen Toyota Auris.

An dem Fahrzeug waren zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen UN-MB 7776 angebracht.

Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Auris bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell