POL-UN: Unna - Infostand auf dem Wochenmarkt - ehrenamtliche Seniorenhelfer klären auf

Auch jetzt zur Sommer- und Ferienzeit sind Taschendiebe im Kreis Unna unterwegs. Die Kreispolizeibehörde Unna gibt Tipps, wie Sie sich gegen Trick- und Taschendiebstähle schützen können.

Ebenfalls zum Schutz gegen verschiedenste Formen des Betruges geben am Freitag (09.08.2024) die ehrenamtlichen Seniorenhelferinnen und Seniorenhelfer sowie Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Unna in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr wichtige Präventionshinweise. Der Infostand befindet sich auf dem Wochenmarkt.

In den letzten Tagen gingen bei der Polizei Unna vermehrt Anzeigen zu versuchten und vollendeten Straftaten aus dem Deliktsbereich des Betruges ein. So geben sich die Kriminellen beispielsweise als neue Nachbarn aus, die sich angeblich ausgesperrt haben und den Schlüsseldienst nicht zahlen können, weil sie nicht an ihr Geld kommen.

Auch die Variante über Messenger "Angehörige" zu bitten, für sie Geld zu überweisen, wurde zur Anzeige gebracht. Zudem rufen falsche Polizeibeamte und falsche Bankmitarbeiter insbesondere ältere Menschen an, um Geld oder Wertsachen zu erbeuten.

Über diese und weitere Betrugsmaschen klären die Seniorenhelfer und Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten an ihrem Infostand ratsuchende Bürgerinnen und Bürger auf.

Außerdem ist Landrat Mario Löhr, im Rahmen seiner Reihe "Landrat vor Ort", mit dabei und steht ebenfalls den Fragen der Bürgerinnen und Bürger Rede und Antwort.

