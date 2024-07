POL-PDTR: Frontalzusammenstoß zwischen Allenbach und Katzenloch fordert drei Verletzte

Trier (ots) - Am Montag, den 01.07.2024, kam es gegen 14:00 Uhr im Aacher Weg in Trier-Biewer zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein Kind leicht verletzt. Ein roter Kleinwagen soll den Aacher Weg in Richtung Ortskern befahren haben. Dieser sei sehr dicht an dem, ebenfalls in Richtung Ortskern fahrenden, Fahrrad, welches durch ein 12-järhiges Kind geführt wurde, vorbeigefahren. Der Fahrradfahrer sei dem PKW ...

mehr