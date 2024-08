POL-UN: Schwerte-Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Kind aus Schwerte

Schwerte (ots) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem Fußgänger in der Bahnunterführung der Bahnhofstraße verletzte sich die Radfahrerin aus Schwerte am Donnerstagmorgen (01.08.2024) schwer. Die 74-Jährige fuhr mit ihrem Rad durch die Unterführung in Richtung Innenstadt. Mitten in der Unterführung kam ihr ein 52-jähriger Fußgänger aus Gießen entgegen. Beide stießen zusammen und die ...

mehr