Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Öffentlichkeitsfahndung nach Raub auf Geschäft

Selm (ots)

Nach einem Raub auf ein Geschäft an der Breite Straße am 26.06.2024 siehe auch : https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/5810702

sucht die Polizei nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Täter.

Der Täter wurde durch eine Videoüberwachungsanlage gefilmt. Auf Beschluss des Amtsgerichtes Dortmund veröffentlicht die Polizei Lichtbilder des Tatverdächtigen.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit den Lichtbildern: https://polizei.nrw/fahndung/142413

Wer kennt den abgebildeten Mann? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell