POL-UN: Unna - Polizei und Seniorenhelfer geben Präventionshinweise beim Seniorentag

Schwerte (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Sonntag (28.07.2024) aus einer Grundstückseinfahrt an der Straße "Zum Mühlenstrang" einen schwarzen Land Rover. An dem Fahrzeug waren zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen F-LK 7000 angebracht. Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Land Rovers bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 oder ...

