POL-UL: (GP) Hohenstadt/A8 - Ohne Führerschein unterwegs

Einen Transporter mit Anhänger zog die Polizei am Sonntag bei Hohenstadt aus dem Verkehr.

Gegen 9.30 Uhr kontrollierte die Polizei den Fahrer eines 3,5-Tonner mit Anhänger. Der war auf der BAB 8 in Richtung Stuttgart unterwegs. Am Steuer saß ein 25-Jährige Mann aus Mazedonien. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht die notwendige Fahrerlaubnis besitzt. Denn für das Gespann, ein Klein-Lkw mit Anhänger, wird die Führerscheinklasse BE benötigt und somit war für ihn die vorgezeigte Fahrerlaubnis nicht ausreichend. Die Polizei verbot dem 25-Jährigen die Weiterfahrt. Da der aus Mazedonien stammende Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er sofort eine Sicherheitsleistung von 300 Euro bezahlen. Den Anhänger musste er stehen lassen.

Fahren ist grundsätzlich gefährlich. Das belegt die hohe Zahl der Verkehrsunfälle, die sich jeden Tag ereignen. Deshalb müssen diejenigen, die ein Kraftfahrzeug fahren wollen, das gefahrlose Fahren lernen. Als Nachweis erhalten sie einen Führerschein. Auf diese Weise sollen die Unfallzahlen gesenkt werden. Wer sich später als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erweist, dem kann der Führerschein auch wieder abgenommen werden. Zur Sicherheit aller.

