Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Heiße Asche setzt Kartonagen und Kleinholz in Brand

Zu einem Brand rückte die Feuerwehr am Montagfrüh in Laupheim-Baustetten aus.

Ulm (ots)

Kurz nach 5.15 Uhr meldeten Zeugen ein Feuer im Hardter Weg. Kartonmaterial und Kleinholz waren auf einem Gartengrundstück in Brand geraten. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell gelöscht. Ein Übergreifen der Flammen auf eine Gartenhütte konnte verhindert werden. Erkenntnissen der Polizei zufolge dürfte der Gartenbesitzer am Vortag gegrillt und danach die heiße Asche in eine Schubkarre gelegt haben. Die stellte er neben die Grillstelle und in die Nähe des brennbaren Materials. Verletzte oder größeren Sachschaden gab es nicht. Die Feuerwehr Laupheim war mit rund 30 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz.

++++1220119(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell