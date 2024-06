68519 Viernheim (ots) - Am Sonntag, 23.06.2024 gegen 19.40 Uhr ereignete sich in Viernheim in der Hofmannstraße ein Verkehrsunfall. Laut Zeugen befuhr ein gelber Audi A3 (älteren Baujahrs) die Hofmannstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung von der Wasserstraße kommend in Richtung Blauehutstraße. Dabei streifte der Audi ein entgegenkommendes Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem ...

