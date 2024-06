Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen/B466 - In den Gegenverkehr geraten

Einen Leichtverletzten und Sachschaden von rund 23.000 Euro entstand am Sonntag bei einem Unfall auf der B466 bei Deggingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 17.45 Uhr. Der 60-Jährige fuhr mit seinem Peugeot auf der B466 von Deggingen in Richtung Bad Ditzenbach. Aufgrund Unachtsamkeit geriet er auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß der Peugeot mit dem entgegenkommenden VW eines 77-Jährigen zusammen. Die Autos kamen mitten auf der Königstraße zum Stehen und blockierten diese. Bei dem Aufprall zog sich der Fahrer des VW leichte Verletzungen zu. Im Anschluss an die Unfallaufnahme konnte er nach Hause. Die Polizei Geislingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an dem total beschädigten Peugeot auf 15.000 Euro, den am VW auf ca. 8.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs musste der Verkehr durch Deggingen umgeleitet werden. Um kurz nach 20 Uhr war die Unfallstelle geräumt und der Verkehr konnte wieder ungehindert fließen.

++++1219901(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell