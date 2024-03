Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Kraftfahrzeuge in Castrop-Rauxel, zwei leicht verletzte Personen

Recklinghausen (ots)

Am 16.03.2024 gegen 18:14 Uhr ereignete sich in Castrop-Rauxel auf der Wittener Straße (B235) in Höhe Cottenburgstraße ein schwerer Verkehrsunfall mit insgesamt sechs beteiligten Kraftfahrzeugen.

Ein 55jähriger Mann aus Castrop-Rauxel parkte mit seinem VW Polo am Straßenrand mit Front in Richtung Dortmund. Er ist vom Straßenrand aus angefahren, hat über die Mittellinie gewendet, um in Richtung Castrop-Rauxel zu fahren.

Dabei übersah er den entgegenkommenden Kleintransporter eines 29jährigen Mannes aus Castrop-Rauxel. Der Unfallverursacher fuhr dem Geschädigten in die Seite. Der Fahrer des Kleintransporters prallte anschließend in vier geparkte Pkw am Straßenrand.

Insgesamt wurden bei dem Unfall beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Sie verzichteten vor Ort auf eine Behandlung durch die angeforderten Rettungskräfte. Beide waren alleine unterwegs.

Insgesamt waren vier der beteiligten Kraftfahrzeuge nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit (beide fahrende und zwei geparkte Kfz). Die Schadenshöhe wird auf mindestens 40.000,- EUR geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme ist die B235 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Sperrung wird noch bis etwa 20:00 Uhr andauern.

