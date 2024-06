Ulm (ots) - Am 21.6.24, kurz vor 18 Uhr, kam es auf einem Firmengelände zu einem Brandausbruch in Geislingen a.d. Steige (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5807066) . Dabei erlitt der 58-jährige Arbeiter schwere Brandverletzungen. Wie nun bekannt wurde, erlag der Mann am Sonntagfrüh ...

mehr