Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Unfallflucht auf DM-Parkplatz

Polizei sucht sachdienliche Hinweise

Ulm (ots)

Ein 39-Jähriger war am Samstag gegen 10.55 Uhr mit seinem Mercedes auf dem Parkplatz in der Bühlstraße gerade dabei rückwärts auszuparken, als ein dunkler Kleinwagen den Parkplatz entlangfuhr und gegen die hintere Stoßstange des Mercedes fuhr. Vermutlich wurde der dunkle Kleinwagen von einer älteren Dame gefahren. Der Schaden am Mercedes beläuft sich auf 2.000 Euro. Die Polizei in Eislingen ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 071618510 entgegen.

