POL-UL: (UL) BAB 8, Dornstadt - Aquaplaning Unfall trotz Unwetterwarnung

Eine 30-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem VW am Samstagnachmittag die BAB 8 in Richtung München. Zwischen den Anschlussstellen Merklingen und Ulm-West kam die Fahrerin aufgrund Aquaplaning nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt und wurde mit dem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Es entstanden insgesamt etwa 12.000 Euro Sachschaden. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Hätte die Fahrerin ihre Geschwindigkeit an die regennasse Fahrbahn angepasst, wäre der Unfall vermeidbar gewesen. Zum Unfallzeitpunkt bestand eine Unwetterwarnung und es regnete stark.

