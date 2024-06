POL-UL: (GP) BAB 8, Aichelberg - schwerer Unfall mit Motorrad

Ulm (ots) - Die Verkehrspolizei Laupheim hatte am Freitagnachmittag in der Biberacher Straße in auswärtiger Fahrtrichtung eine Kontrollstelle eingerichtet. Gegen 16.30 Uhr sollte ein BMW angehalten werden. Trotz unmissverständlicher Zeichen fuhr der Fahrer des BMW an dem Kontrollbeamten vorbei und flüchtete. Da ...

mehr