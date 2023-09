Polizei Köln

POL-K: 230925-4-K Hotel im Gewerbepark beraubt - Zeugensuche

Köln (ots)

Zwei als schlank, unter 1,70 Meter groß und nicht älter als 30 Jahre alt beschriebene Räuber sollen in der Nacht auf Montag (25. September) ein Hotel in einem Gewerbepark an der Waltherstraße in Dellbrück überfallen haben. Gegen 2 Uhr, so die Rezeptionistin (34) später gegenüber alarmierten Polizisten, hätten die Maskierten das Foyer betreten. Wortlos und unmissverständlich habe einer der Verdächtigen, der schwarz gekleidet gewesen sei, eine Pistole auf sie gerichtet. Mit dem erbeuteten Kasseninhalt sei das Duo aus dem Hotel nach rechts in Richtung Waltherstraße geflüchtet.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen dringend um Angaben zu den beschriebenen Angreifern unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/cs)

