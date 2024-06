Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Unlingen - Omnibus nimmt Motorrad die Vorfahrt

Motorradfahrerin schwer verletzt

Ulm (ots)

Am Samstag fuhr ein 42-Jähriger um 13.15 Uhr mit seinem Omnibus von Unlingen kommend auf die Bundesstraße 311 ein. An der Einmündung von Unlingen kommend wollte er in Richtung Riedlingen weiterfahren. Hierbei übersah er eine 46-jährige Motorradfahrerin die von Riedlingen kommend in Richtung Ehingen unterwegs war. Die 46-Jährige wollte durch Ausweichen einen Zusammenstoß verhindern, was allerdings nicht mehr gelang. Das Krad stieß in der Folge im Frontbereich mit dem Bus zusammen. Die 46-Jährige wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden musste. Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme bis um 15.55 Uhr durch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei gesperrt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 15.000 Euro. Der Busfahrer sieht nun einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen.

+++++++++++++++++++++ 1211911

