Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240209 - 0150 Frankfurt - Sachsenhausen: Trickdiebstahl mit hohem Sachschaden

Frankfurt (ots)

(ta) Am Mittwoch, 07.02.2024 gegen 13:00 Uhr kam es im Grethenweg zu einem Diebstahl durch zwei angebliche Handwerker zum Nachteil einer 82-Jährigen.

Zwei bisher unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zur Wohnung der Geschädigten unter dem Vorwand, sie seien Handwerker, die den Wasserrohrbruch in ihrem Wohnhaus beheben sollen. Sie behaupteten, es bestehe die Möglichkeit, dass sich der Rohrbruch auch auf ihre Wohnung ausgedehnt haben könne, weswegen sie in ihrer Küche und ihrem Bad die Rohre überprüfen müssten. Einer der Trickbetrüger ließ sich daraufhin von der Bewohnerin in die besagten Räume führen. In der Küche übertrug der Täter der Dame die Aufgabe, ein Abflussrohr zu halten, damit er selbst das Wasser im Keller wieder anstellen könne. Dies tat die Frau, wartete jedoch vergeblich auf die Rückkehr des Handwerkers. Als sie später ihr Schlafzimmer betrat, stellte sie fest, dass Wertgegenstände und Bargeld im Gesamtwert von 65.000 Euro entwendet wurden. Von den angeblichen Handwerkern fehlte zu dem Zeitpunkt bereits jede Spur.

Die beiden Trickdiebe können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

männlich, 40-45 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kurze braune Haare, schlanke Figur; sprach akzentfrei Deutsch; bekleidet mit brauner Hose und brauner Winterjacke

Täter 2:

männlich, 40-45 Jahre alt, ca. 180 cm groß, mitteleuropäisches Erscheinungsbild; sprach akzentfrei Deutsch; dunkel gekleidet mit brauner Kappe, gelber Warnweste, trug schwarze Handschuhe

Wir bitten Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 069 / 755 10800 zu melden oder sich an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell