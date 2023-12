Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1468) Lkw blieb an Bahnbrücke hängen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am Dienstagnachmittag (19.12.2023) blieb ein Lkw an einer Bahnbrücke in Nürnberg hängen und entfernte sich nach dem Unfall. Die Verkehrspolizei sucht Zeugen.

Der Lkw befuhr gegen 13:15 Uhr den Frankenschnellweg in Fahrtrichtung Norden. Bei der Bahnbrücke an den Rampen blieb er mutmaßlich mit seinem Aufbau an der Brückenkonstruktion hängen. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer mit seinem Fahrzeug, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

Die Brückenkonstruktion selbst hat durch den Unfall ersten Einschätzungen zu Folge keinen signifikanten Schaden erlitten. Es wurden jedoch mehrere Verkehrszeichen beschädigt. Die Verkehrspolizei Nürnberg ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und insbesondere Angaben zu dem Lkw machen können (Kennzeichen, Aufschrift, etc.), sich unter der Telefonnummer 0911 6583 - 1530 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell