POL-MFR: (1466) Eigentümer ortete gestohlenes Fahrrad - Festnahme

Nürnberg (ots) - Am Dienstagabend (19.12.2023) kam es in Nürnberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Pkw. Die junge Frau kam mit Prellungen und Schürfwunden davon. Der 31-jährige Fahrer eines Audi A4 war gegen 17:30 Uhr auf der Brückenstraße aus Johannis kommend in Richtung Gostenhof unterwegs. Auf der Johannisbrücke trat eine 22-jährige Fußgängerin vom Gehweg auf die Straße, was der ...

