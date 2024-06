Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erlenmoos - Einbruch in Firma

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach ein Unbekannter in Erlenmoos in ein Gebäude ein.

Ulm (ots)

Zwischen 12.45 Uhr und 19.15 Uhr drang ein Unbekannter gewaltsam in eine Firma im Raiffeisenweg ein. Der Einbrecher schlug an der Gebäuderückseite mehrere Bewegungsmelder ab, damit er wohl ungestört arbeiten konnte. Mit einer Leiter stieg er zu einem in rund drei Meter Höhe befindlichen Fenster und hebelte dieses auf. So gelangte er ins Innere. Bei der Suche nach Brauchbarem fand er eine Geldkasse. Das darin befindliche Bargeld nahm er mit. Damit zeigte sich der Einbrecher wohl nicht zufrieden. In einem Büroraum stieß er auf einen Tresor. Den öffnete er gewaltsam. Ob er aus diesem was entwendete, muss die Polizei noch ermitteln. Den Tatort verließ der Einbrecher wieder so, wie er gekommen war. Am Sonntagfrüh, gegen 1.30 Uhr, fiel einem Zeugen Licht in dem Gebäude auf. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter wohl zu dieser Zeit zu Gange war. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren und die Beamten des Polizeiposten Ochsenhausen haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei nimmt Hinweise unter Tel. 07352/202050 entgegen.

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++1218680(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

