Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Duo zeigt verbotenen Hitlergruß und reist mit 4,08 Promille

Halle (Saale) (ots)

Am Dienstag, den 28. Mai 2024 wurde die Bundespolizei gegen 17:30 Uhr über zwei Reisende in einem Regionalexpress in Richtung Halle (Saale) informiert. Laut dem Zugpersonal zeigten sie bei der Bahnreise im Express den verbotenen Hitlergruß. Zudem versuchten die Männer sich mit einem Stift gegenseitig Hakenkreuze auf Stirn und Arm zu zeichnen. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei war mit Einfahrt des Zuges am Bahnsteig 12 im Hauptbahnhof Halle (Saale), sprach die Deutschen an und kontrollierte ihre Personalien. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest brachte bei dem 40-Jährigen einen Wert von 1,81 Promille, bei seinem 42-jähriger Begleiter sogar einen Wert von 2,27 Promille. Dementsprechend wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.

