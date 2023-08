Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Dienstag (28.-29.08.2023), gegen 23:25 Uhr, schlug ein 32-Jähriger einem 26-Jährigen an der Heny-Roos-Passage, vermutlich mit einem Schlagring, ins Gesicht. Der 32-Jährige flüchtete zunächst, konnte aber kurze Zeit später von Polizeikräften kontrolliert werden. Bei der Kontrolle konnten die Beamten einen Schlagring sicherstellen, der in der Nähe lag. Der 26-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 32-Jährige Angreifer erhielt zunächst einen Platzverweis. Nachdem er diesem nicht nachkam, musste er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Die beiden flüchtig Bekannten hatten sich vor der Tat auf dem Berliner Platz getroffen, bevor der 32-Jährige aus bislang unbekannten Gründen zuschlug. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell