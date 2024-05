Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Vorsicht Trickdiebstahl: Bundespolizei stellt drei mutmaßliche Diebe

Halle (Saale) (ots)

Am Sonntag, den 26. Mai 2024 kam es im Hauptbahnhof Halle (Saale) gleich zu zwei mutmaßlichen Bandendiebstählen: Zunächst meldete sich gegen 09:00 Uhr ein älteres Pärchen bei der Bundespolizei. Die 79-jährige Geschädigte und ihr 87-jähriger Begleiter wurden Opfer eines Trickdiebstahls. Drei bis dato unbekannte Täter entwendeten die Handtasche der Geschädigten, indem zwei der Männer auf Bahnsteig 13 an die Außenscheibe der dort stehenden Regionalbahn klopften und sich damit die Aufmerksamkeit des bestohlenen Paares, welches sich in dem Zug aufhielt, sicherten. Ein dritter Mann, der sich ebenfalls in der Bahn aufhielt, konnte während der Ablenkung durch seine Gehilfen die Tasche problemlos entwenden. Sofort wurden durch die Bundespolizisten die vorhandenen Videoaufzeichnungen ausgewertet und die drei Tatverdächtigen erkannt. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Hauptbahnhof Halle (Saale) konnten die drei Tatverdächtigen, zwei 23- und 26-jährigen Marokkaner und ein 24-jährige Algerier, anschließend durch die Bundespolizisten gestellt und mit zur Dienststelle genommen werden. Im Verlauf der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen meldete sich ein weiterer 75-Jähriger, welcher den Verlust seines Mobiltelefons zur Anzeige brachte. Auch diese Tat konnte im Anschluss dem Trio zugeordnet werden. Hier schlugen sie auf dem Treppenaufgang zu den Bahnsteigen 8 und 9 zu und entwendeten das besagte Telefon aus einer geschlossenen Umhängetasche des Geschädigten. Gegen die drei Männer wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen Bandendiebstahls eingeleitet. In diesem Zusammenhang möchte die Bundespolizei alle Reisenden entsprechend sensibilisieren und insbesondere auf die beschriebene Begehungsweise hinweisen. Geben Sie Taschendieben keine Chance! Die Bundespolizei empfiehlt daher weiterhin, verschließbare Innentaschen zu nutzen. Wertsachen sollten nicht in Rucksäcken aufbewahrt werden. Handtaschen können mit dem Verschluss nach innen getragen und unter den Arm geklemmt werden. Die Reisenden sollten sehr misstrauisch reagieren, wenn sie angerempelt werden oder "unbeabsichtigt" die Kleidung beschmutzt wird. Vorsicht ist ebenfalls bei aufdringlicher Hilfe beim Einsteigen in den Zug geboten. In aufgehängten Jacken sollten sich keine Geldbörsen und Handys befinden. Das Reisegepäck sollte generell nicht unbeaufsichtigt gelassen werden!

