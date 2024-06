Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Kellerabteil in Mehrfamilienhaus aufgebrochen

Am Dienstag oder Mittwoch drang ein Unbekannter in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in Ulm ein.

Am Mittwoch gegen 9 Uhr stellte eine Bewohnerin den Einbruch fest. Vermutlich in den Nachtstunden verschaffte sich der Unbekannte Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus in der Hahnengasse. Dort öffnete der Einbrecher gewaltsam ein Fenster zum Untergeschoß. Im Keller befanden sich mehrere verschlossene Abteile. An einem Abteil machte sich der Einbrecher zu schaffen. Er brach die Tür auf und durchwühlte den Raum. In dem wurden Möbelstücke und Autoreifen gelagert. Beute machte der Einbrecher wohl nicht. Die Polizei Ulm-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Den Schaden an dem Fenster und der Holztür schätzt sie auf mehrere hundert Euro.

