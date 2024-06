Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Seitenscheibe eingeschlagen

Beute machte ein Unbekannter am Dienstag bei Langenau.

Ulm (ots)

Der Pkw parkte am Nachmittag am Waldrand in der Nähe des Göttinger Wegs. Der Naturliebhaber begab sich fußläufig in den Wald. Als er sich gegen 17.30 Uhr wieder seinem Auto näherte, konnte er durch das Fernglas eine männlich Person an seinem Fahrzeug erkennen. Der Besitzer des Autos beobachte aus der Entfernung, wie der Unbekannte mit einem Stein die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen hatte. Wie der Zeuge weiter berichtete, griff der Dieb in den Innenraum. Dabei hatte er es wohl auf ein Jagdmesser und eine Kühlbox abgesehen. Beides machte der Unbekannte zu seiner Beute und flüchtete zu Fuß. Der Zeuge nahm noch die Verfolgung auf, konnte den Dieb aber nicht mehr feststellen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine sofortige Fahndung verlief erfolglos. Bei dem Täter soll es sich um einen dunkelhäutigen Mann handeln. Der war mit einer schwarzen Hose und einer blauen Jacke bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei Ulm unter Tel. 0731/188-3312 entgegen.

